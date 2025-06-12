Над двумя российскими регионами за три часа сбили три беспилотника

Минобороны: в Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ

В утренние часы 12 июня, с 8:40 до 11:40 по московскому времени, силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа в двух регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника уничтожили в небе над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск 12 июня.

Наибольшее количество БПЛА — 41 — уничтожено над территорией Белгородской области. Шесть беспилотников военные сбили над Брянской областью, три — над Московским регионом и два — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за 2024 год.