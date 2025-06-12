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Иран ответит на резолюцию МАГАТЭ

Иран запустит новый центр по обогащению урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран запустит новый центр по обогащению урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ. Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что в связи с резолюцией МАГАТЭ глава Организации атомной энергии отдал распоряжения по созданию нового центра по обогащению в безопасном месте. Этот центр заменит собой машины первого поколения в центре обогащения в Фордо на передовые машины шестого поколения.

Запланированы и другие мероприятия, о которых будет объявлено позже, говорится в сообщении.

В последнем докладе агентство МАГАТЭ назвало сотрудничество с Ираном «менее чем удовлетворительным». Согласно документу, Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. Также агентство заявило о «серьезной обеспокоенности» относительно того, что Тегеран нарастил запасы урана в период с февраля по середину мая.

После этого доклада Иран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ.

В конце мая Reuters узнал, что западные державы хотят надавить на Совет управляющих МАГАТЭ, чтобы обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия впервые за почти 20 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.

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