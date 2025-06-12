В зоне СВО погиб награжденный Залужным гранатометчик

В ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) погиб украинский гранатометчик Михаил Лецюк, которого наградил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом сообщил украинский Telegram-канал Obozrevatel.ua.

По данным канала, в последний раз Лецюк участвовал в боях на стороне ВСУ на Покровском направлении фронта. Он погиб на 42-м году жизни, во Львовской области у военного остались жена и дочь.

За свою военную карьеру Лецюк получил несколько наград, в том числе «Крест воинской чести», который вручил ему Залужный, а также нагрудный знак командующего Объединенных сил ВСУ «За службу и доблесть» III степени и отличие главы минобороны Украины «За образцовую службу».

До этого издание «Украина Online» сообщило о смерти комбата бригады ВСУ Игоря Гриба. По данным журналистов, он покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром в ДНР.

Сообщается, что Гриб командовал 186-м батальоном 123-й бригады территориальной обороны, которая отказалась заходить на позиции в Угледаре. Украинские военные самовольно оставили позиции, в результате чего город был окончательно потерян.

Ранее экс-депутат Рады Савченко вышла на связь после новостей о своей гибели.