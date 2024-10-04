Комбат бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром. Об этом сообщает издание «Украина Online», ссылаясь на журналиста Владимира Бойко.

Сообщается, что Гриб командовал 186-м батальоном 123-й бригады территориальной обороны, которая отказалась заходить на позиции в Угледаре.

«Его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно», — сообщил автор материала.

Украинское издание «Страна.ua» 4 октября сообщало, что порядка сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины из 123-й бригады территориальной обороны отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть.

До этого сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главу МО Рустема Умерова.

Ранее российский полковник рассказал о действиях ВСУ после потери Угледара.