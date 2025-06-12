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В Ивановской области активирована система предупреждения атак БПЛА

В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников
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Shutterstock/Wirestock Creators

В Ивановской области ввели режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное правительство со ссылкой на оперштаб.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в публикации.

В правительстве также призвали местных жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об опасности атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого района региона. Чиновник призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам, а при нахождении на улице укрыться в ближайшем здании или паркинге. Там необходимо находиться до отбоя сигнала тревоги. Спустя примерно 20 минут глава области опубликовал сообщение о красном уровне угрозы атаки беспилотников на территории всей области.

Этот сигнал означает, что была обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. Жителей об этом оповещают при помощи звуковых сирен, речевых сообщений, push-уведомлений и постов в официальных каналах. При получении этого сигнала тоже необходимо спрятаться.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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