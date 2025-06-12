Марочко сообщил о выбитых из Ступочек в ДНР украинских войсках

Марочко заявил, что российские военные полностью выбили ВСУ из Ступочек в ДНР

Российские военные полностью выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в Ступочках уже нет украинских военнослужащих, но в окрестностях еще присутствуют разрозненные отряды ВСУ, и вполне боеспособные подразделения противника, которые пытаются не допустить продвижения российских войск на Константиновском направлении.

Эксперт также заявил, что в целом ситуация в Ступочках «очень сложная», однако Вооруженные силы России полностью владеют инициативой.

11 июня военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что украинские военные сбежали с позиций на Константиновском направлении. По его словам, на данный момент наблюдается успешное продвижение российской армии в район обороны ВСУ по дороге на Константиновку в ДНР. Подоляка заявил, что украинцы, чтобы не попасть в окружение, решили покинуть позиции.

Ранее в Раде назвали цель наступления ВС России в Сумской области.