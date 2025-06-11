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Стало известно о бегстве бойцов ВСУ на одном направлении

Блогер Подоляка: бойцы ВСУ сбежали с позиций на Константиновском направлении
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Evgeniy Maloletka/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций на Константиновском направлении. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По словам блогера, на данный момент наблюдается успешное продвижение российской армии в район обороны ВСУ по дороге на Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Подоляка рассказал, что украинцы, чтобы не попасть в окружение, решили покинуть позиции.

«Из района Курдюмовки противник, опасаясь очутиться в окружении, сбежал сам», — написал Подоляка.

Эксперт добавил, что успешные действия российских бойцов могут привести к окончательному «схлопыванию» обороны ВСУ на указанном участке. По его мнению, в скором времени украинская армия может отойти на дальние подступы к Константиновке.

До этого стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на другом участке фронта — на территории Сумской области.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», полностью зачищены от врага Водолаги. На данный момент российские войска вошли на территорию населенного пункта Яблоновка, где ведутся бои. По информации канала, до Сум армии РФ осталось пройти около 20 км.

Ранее в Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами и чиновниками.

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