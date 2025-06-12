Стало известно о формировании ВС РФ огневого мешка в Сумской области

Марочко: ВС России формируют огневой мешок для ВСУ у Юнаковки в Сумской области

Российские военные будут формировать огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в населенном пункте Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за последнее время российские войска начали обходить Юнаковку восточнее и западнее.

«Скорее всего, та украинская группировка, которая закрепилась в населенном пункте, будет браться в огневой мешок», — сказал Марочко.

Он также заявил, что в окрестностях этого населенного пункта военнослужащие Вооруженных сил России продвинулись на 800 м вдоль трассы. Как уточнил эксперт, они продвинулись вдоль трассы с направления Яблоновки в южном направлении. Кроме того, сейчас они обходят группировку противника с востока в Юнаковке в лесном массиве.

Марочко добавил, что российские военнослужащие, продвигаясь в окрестностях Юнаковки, заняли ряд позиций ВСУ.

11 июня депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Вооруженные силы Украины сдают Сумскую область невероятными темпами.

Ранее в Раде назвали цель наступления ВС России в Сумской области.