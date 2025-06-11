Постпред США при НАТО прокомментировал атаки Украины по аэродромам РФ

Атаки Украины по российским аэродромам являются «немного опасными и безрассудными». Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает РИА Новости.

Он отметил, что нападение на ядерные возможности страны и потенциально на ее выживаемость, а также сдерживание всегда опасно.

«Вы никогда не знаете, чем это обернется. Я думаю, что с одной стороны, это было круто. С другой стороны, я думаю, что это было также немного безрассудно, немного опасно», — сказал Уитакер.

По словам постпреда, данные атаки заставляют его нервничать.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет.

Ранее в Иркутской области наградили полицейских, сбивавших камнями БПЛА.