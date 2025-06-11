На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред США при НАТО прокомментировал атаки Украины по аэродромам РФ

Постпред США при НАТО назвал атаки Киева по аэродромам РФ «немного опасными»
close
Virginia Mayo/AP

Атаки Украины по российским аэродромам являются «немного опасными и безрассудными». Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает РИА Новости.

Он отметил, что нападение на ядерные возможности страны и потенциально на ее выживаемость, а также сдерживание всегда опасно.

«Вы никогда не знаете, чем это обернется. Я думаю, что с одной стороны, это было круто. С другой стороны, я думаю, что это было также немного безрассудно, немного опасно», — сказал Уитакер.

По словам постпреда, данные атаки заставляют его нервничать.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет.

Ранее в Иркутской области наградили полицейских, сбивавших камнями БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами