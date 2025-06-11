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Путин потребовал не ставить новые системы вооружений «в чистом поле»

Путин потребовал заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин потребовал заранее готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку подобных объектов, включая базы, арсеналы и аэродромы.

Необходимые для строительства и модернизации инфраструктуры финансовые ресурсы нужно закрепить в соответствующей госпрограмме отдельной строкой, отметил Путин.

«Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи», — рассказал президент.

Но это приводит к тому, объяснил Путин, что появляется новая система вооружений, а потом «в чистом поле становится», и требует более быстрой модернизации и дополнительных расходов.

16 мая стало известно, что в целях усиления контроля за дронами концерн «Алмаз-Антей» намерен увеличить зоны мониторинга воздушного пространства как минимум в восьми субъектах РФ. По словам генерального директора компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, речь идет о создании автоматизированной системы наблюдения, позволяющей сделать беспилотники видимыми для пилотов воздушных судов и авиадиспетчеров.

Ранее Путин назвал долю современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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