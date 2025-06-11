«Страшный грех»: общественники пригрозили Киеву «карой Божьей» за задержку обмена телами

Оставляя тела российских военнослужащих без погребения, Киев совершает тягчайший грех, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так он прокомментировал ситуацию с обменом тел военных между Россией и Украиной.

«Мы стали свидетелями чудовищного кощунства. Украинские власти не просто нарушают договоренности — они сознательно оскверняют память павших. В Священном Писании прямо сказано: «Проклят всякий, кто повержен будет на дереве», а оставление тел без погребения — страшный грех, влекущий Божью кару», — сказал Иванов.

Он считает, что при готовности России передать более тысячи тел украинских военнослужащих, Киев демонстративно затягивает процесс.

«Это не просто бюрократические проволочки. Это осознанное надругательство над христианскими ценностями, ведь каждый верующий знает: «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Оставляя тела без погребения, Киев совершает тягчайший грех. Мы молимся за всех погибших и требуем от Киева прекратить это кощунство. История знает немало примеров, когда народы, осквернявшие павших, несли за это страшную кару» — заявил Иванов.

В ходе выполнения Стамбульских договорённостей Россия передала Украине останки 1212 военнослужащих ВСУ, тогда как Киев вернул лишь 27 тел российских бойцов. При этом украинская сторона в одностороннем порядке отложила согласованный обмен пленными, что вызвало резкую реакцию православной общественности.

11 июня военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Россия получила 27 тел павших участников специальной военной операции, а Украине вернули 1212 тел.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

7 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от Украины не поступало просьб передать ей только опознанные тела.