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Губернатор наградил полицейских, сбивавших камнями БПЛА в Иркутской области

Кобзев: сбивавшие БПЛА камнями иркутские полицейские получили награду

Полицейских и военных, забрасывавших камнями вылетающие из фуры украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), наградили в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Скромные герои. Так бы сказал о парнях, которые участвовали в ликвидации беспилотников в поселке Средний в Усольском районе 1 июня», — написал он.

Глава региона добавил, что старшие лейтенанты полиции, участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев, а также водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин с крыши фургона забрасывали камнями еще не взлетевшие украинские БПЛА. Благодаря этим действиям в воздух поднялись не все беспилотники.

Также Кобзев отметил военнослужащего Алексея, который также участвовал в этой операции. Во время происходящего он с супругой направлялся по семейным делам и стал случайным свидетелем и принялся помогать сбивать дроны.

Губернатор отметил, что за активную гражданскую позицию, а также проявленные мужество и отвагу, он вручил благодарности и именные часы.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку вылетавших из фур украинских беспилотных летательных аппаратов, если такое предложение поступит.

Ранее историк рассказал, когда дроны перестанут доминировать на поле боя.

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