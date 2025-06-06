Историк рассказал, когда дроны перестанут доминировать на поле боя

Историк Кнутов: дроны могут перестать играть важную роль в бою через пять лет

Через 3–5 лет беспилотники, которые сейчас являются основным оружием на поле боя, могут перестать играть ключевую роль из-за развития лазерного и электромагнитного вооружения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, наиболее перспективными для развития являются электромагнитные пушки, которые способны специальным сигналом уничтожать электронику, превращая микросхемы в мусор.

«Так можно полностью нейтрализовать рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров. Подобные устройства есть у Китая. США уже испытывают их в войсках», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что сейчас идет процесс накопления данных, и когда он завершится, рои дронов перестанут играть важную роль в конфликтах. В этом случае придется создавать новое оружие, заключил историк.

В апреле Путин дал поручение ускорить производство роботов и лазеров. По словам главы государства, следует уделить внимание выпуску комплексов, которые позволят поражать различные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты, самолеты, ракеты и военную технику.

Ранее работу боевого лазера РФ впервые показали на видео.