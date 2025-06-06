На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Историк рассказал, когда дроны перестанут доминировать на поле боя

Историк Кнутов: дроны могут перестать играть важную роль в бою через пять лет
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Через 3–5 лет беспилотники, которые сейчас являются основным оружием на поле боя, могут перестать играть ключевую роль из-за развития лазерного и электромагнитного вооружения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, наиболее перспективными для развития являются электромагнитные пушки, которые способны специальным сигналом уничтожать электронику, превращая микросхемы в мусор.

«Так можно полностью нейтрализовать рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров. Подобные устройства есть у Китая. США уже испытывают их в войсках», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что сейчас идет процесс накопления данных, и когда он завершится, рои дронов перестанут играть важную роль в конфликтах. В этом случае придется создавать новое оружие, заключил историк.

В апреле Путин дал поручение ускорить производство роботов и лазеров. По словам главы государства, следует уделить внимание выпуску комплексов, которые позволят поражать различные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты, самолеты, ракеты и военную технику.

Ранее работу боевого лазера РФ впервые показали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами