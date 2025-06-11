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Нардеп Безуглая вновь обвинила генерала Сырского в военных неудачах

Нардеп Безуглая обвинила Сырского в заходе ВС РФ в Днепропетровскую область
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Roman Chop/AP

Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в заходе российских войск в Днепропетровскую область. Об этом она написала в социальных сетях.

Она обвинила Сырского в том, что он личным приказом долгое время запрещал строительство укреплений на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республикой.

«Потому что «отобьем»», — процитировала слова украинского главкома Безуглая.

Она раскритиковала эту стратегию, напомнив, что во время сражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) Сырский придерживался той же тактики — и потерпел поражение.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что российские войска достигли территории Днепропетровской области.

9 июня председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил о переходе армии страны к активной фазе контртеррористических действий в Днепропетровской области.

Ранее в ВС РФ рассказали, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области.

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