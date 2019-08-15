«Осталась после бомбежек»: в Кремле нашли бомбу времен ВОВ

На территории Московского Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Обезвреживание боеприпаса приостановило работу археологов на полтора часа.

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«Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны. Бомба не разорвалась, была скрыта большим слоем земли», — рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников, передает ТАСС.

По словам специалиста, снаряд вывезли из Кремля и вскоре подвергнут ликвидации. «Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно», — подчеркнул он.

Находку обнаружили во время строительных работ по укреплению грунта в Тайницком саду недалеко от Москвы-реки, где в царские времена находился погреб для хранения продуктов — на данный момент там делают срез грунта под гидроизоляцию. Инцидент приостановил работы не только археологов, но и журналистов федеральных СМИ, которые приехали на раскопки по приглашению в честь Дня археолога.

За все время работ на участке с мая 2019 года подобный снаряд был найден впервые. «В этот археологический сезон — да, первая находка такого рода. Она вписывается в то, что мы знаем о Кремле во время Великой Отечественной войны: он сильно страдал от бомбежек в 1941 году: несколько бомб попали в здание Арсенала, погибли несколько бойцов кремлевского гарнизона», — заявил вице-президент Российской академии наук Николай Макаров.

В четверг, 15 августа, две авиабомбы были обнаружены и в Крыму. Их нашли российские военные на территории Аджимушкайских каменоломен. «Две 100-килограммовые авиационные бомбы в районе Аджимушкайских каменоломен обнаружили военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в ходе проведения поисковых работ», — говорилось в сообщении поискового батальона Западного военного округа (ЗВО).

Боеприпасы были извлечены из земли и вывезены на полигон, где их утилизируют. В пресс-службе округа рассказали, что российская армия оборонялась от немецко-фашистских войск в Аджимушкайских каменоломнях с мая 1942 года. Здесь находился штаб, госпитали, а также базировались разведывательные и противотанковые подразделения.

«Немецко-фашистские войска предпринимали попытки взять каменоломни штурмом, применяли ядовитый газ, лишили оборонявшихся доступа к воде, взрывали и обрушивали тоннели. Сопротивление красноармейцев в Аджимушкайских каменоломнях длилось 170 дней», — заключили в ЗВО.

Еще одну похожую находку обнаружил житель Челябинской области. Утром 13 августа он наткнулся на военный снаряд во время земляных работ на своем участке в деревне Старая Соболева Аргаяшского района.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН. «Специалисты-саперы с помощью служебно-розыскной собаки обследовали находку. Найденный снаряд оказался авиационной зажигательной бомбой, которая представляет собой серьезную опасность», — заявили в региональном подразделении Росгвардии.

Как оказалось, бомба была не активирована и в случае неаккуратного движения местного жителя она бы взорвалась. В итоге бойцы приняли решение обезвредить снаряд на месте – в опасную зону были вызваны спасатели и скорая помощь. Жителей деревни эвакуировали — операция по ликвидации прошла успешно.

25 июня две авиабомбы и четыре снаряд времен Великой Отечественной войны были обезврежены в Ленинском районе Крыма. Изначально бомбу обнаружили только в одном населенном пункте полуострова. «Накануне в службу спасения поступило сообщение о том, что на открытой территории в семи километрах от села Чистополье был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий боеприпас», – сообщили в ведомстве.

Пиротехники специального морского отряда МЧС рассказали, что снаряд являлся фугасной авиационной бомбой немецкого производства весом 50 кг. Позже неподалеку от предыдущего места находки в селе Южное обнаружили советскую зажигательную авиабомбу весом 50 кг и еще четыре осколочных снаряда. Все предметы извлекли и доставили на полигон, где их уничтожили.

17 июня авиационную бомбу в 100 кг нашли в лесополосе Коминтерновского района Воронежа. По данным регионального МЧС, снаряд застрял в грунте на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 45-й Стрелковой Дивизии. Его извлекли и уничтожили на подрывной площадке полигона Погоново в Хохольском районе.