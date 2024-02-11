Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны

МЧС: в Ростовской области спасатели уничтожили три фугасные бомбы времен войны

close
100%
«МЧС Ростовской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Ростовской области»

Спасатели уничтожили три фугасные авиационные бомбы, найденные в Ростовской области при проведении земляных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что речь идет о снарядах времен Великой Отечественной войны. Авиационные бомбы ФАБ-100 нашли в селе Крым Мясниковского и станице Мелиховской, после чего на место прибыли пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС РФ.

«Расчеты <...> обезвредили три фугасные бомбы ФАБ-100. Авиабомбы были вывезены в безопасное место и уничтожены путем подрыва», — рассказали представители ведомства.

8 февраля на территории аэропорта в американском штате Флорида была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. По данным газеты The New York Post, снаряд весом 500 кг нашли в ходе проведения ремонтных работ на территории воздушной гавани.

Прибывшая на место группа по разминированию установила, что строители обнаружили бомбу типа Mark 65. Снаряд оказался неактивен, поэтому не представлял никакой угрозы для жизней и здоровья людей.

Ранее в Шотландии рыбаки достали со дна водоема гранату времен Второй мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами