В Ростовской области нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Спасатели уничтожили три фугасные авиационные бомбы, найденные в Ростовской области при проведении земляных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что речь идет о снарядах времен Великой Отечественной войны. Авиационные бомбы ФАБ-100 нашли в селе Крым Мясниковского и станице Мелиховской, после чего на место прибыли пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС РФ.

«Расчеты <...> обезвредили три фугасные бомбы ФАБ-100. Авиабомбы были вывезены в безопасное место и уничтожены путем подрыва», — рассказали представители ведомства.

8 февраля на территории аэропорта в американском штате Флорида была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. По данным газеты The New York Post, снаряд весом 500 кг нашли в ходе проведения ремонтных работ на территории воздушной гавани.

Прибывшая на место группа по разминированию установила, что строители обнаружили бомбу типа Mark 65. Снаряд оказался неактивен, поэтому не представлял никакой угрозы для жизней и здоровья людей.

Ранее в Шотландии рыбаки достали со дна водоема гранату времен Второй мировой войны.