Стало известно о планах Италии приобрести атомный авианосец

Италия не исключает, что может в недалеком будущем приобрести первый для страны атомный авианосец. Об этом заявил глава штаба итальянских Военно-морских сил (ВМС) адмирал Энрико Кредендино, на которого ссылается журнал Military Watch Magazine (MWM).

При этом журналисты отметили, что самостоятельно Италия вряд ли сможет создать подобный корабль, и напомнили, что предыдущая попытка создать атомный авианосец в Европе привела к выпуску французского Charles De Gaulle. Из-за неэффективного производства и перерасхода средств корабль функционировал с серьезными ограничениями.

31 мая министерство обороны США сообщило о заключении контракта на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65). Вашингтон потратит на этот проект более полумиллиарда долларов.

Ранее в Британии ответили на претензии из-за отправки авианосца в Тихий океан.