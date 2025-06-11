На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Италии приобрести атомный авианосец

MWM: Италия не исключает покупку первого для страны атомного авианосца
close
AP

Италия не исключает, что может в недалеком будущем приобрести первый для страны атомный авианосец. Об этом заявил глава штаба итальянских Военно-морских сил (ВМС) адмирал Энрико Кредендино, на которого ссылается журнал Military Watch Magazine (MWM).

При этом журналисты отметили, что самостоятельно Италия вряд ли сможет создать подобный корабль, и напомнили, что предыдущая попытка создать атомный авианосец в Европе привела к выпуску французского Charles De Gaulle. Из-за неэффективного производства и перерасхода средств корабль функционировал с серьезными ограничениями.

31 мая министерство обороны США сообщило о заключении контракта на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65). Вашингтон потратит на этот проект более полумиллиарда долларов.

Ранее в Британии ответили на претензии из-за отправки авианосца в Тихий океан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами