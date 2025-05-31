В Британии ответили на претензии из-за отправки авианосца в Тихий океан

Адмирал Радакин: Британия не будет использовать авианосец для поддержки Украины

Великобритания не планирует использовать авианосец HMS Prince of Wales для поддержки Украины в конфликте с Россией. С таким заявлением выступил глава штаба обороны королевских ВМС адмирал Тони Радакин на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает ТАСС.

«Я не думаю, что кто-то ожидает, что [конфликт] между Россией и Украиной внезапно выльется в нечто, что вынудит нас обратиться к авианосцу», — подчеркнул он.

Таким образом Радакин прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Пентагоне якобы недовольны тем, что Великобритания выводит авианосец в длительный рейд в Индо-Тихоокеанский регион на фоне полномасштабных боевых действий в Европе.

22 апреля авианосец HMS Prince of Wales выдвинулся из Портсмута в качестве флагмана авианосной ударной группы, которая планирует совершить восьмимесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион с целью проверить боевые возможности корабля в ходе учений вблизи берегов Австралии и продемонстрировать мощь британских ВМС.

Ранее в США решили утилизировать первый в мире авианосец с ядерной установкой.