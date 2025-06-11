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Семья российского солдата узнала, что он не погиб, а может находиться в плену

Baza: семья солдата ВС РФ после его похорон узнала, что мужчина может быть в плену
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Семья российского солдата Александра Константинова, который отправился в зону специальной военной операции на Украине, после его гибели и похорон получила сообщение о том, что он, возможно, остался жив и сейчас находится в плену. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников мужчины.

Уточняется, что мужчина пошел на фронт добровольцем после долгого лечения — в последний раз с семьей он разговаривал 17 ноября 2024 года, затем пропал со связи и в декабре сослуживец Александра сообщил, что он погиб после удара дрона.

Тело Александра было эвакуировано с поля боя и доставлено в Коми для похорон — при опознании было использовано сличение данных ДНК, которые совпали.

Однако спустя пять месяцев семье Александра пришло письмо из министерства обороны России о том, что Александр, возможно, находится в плену — в военном ведомстве добавили, что делают все возможное для его освобождения. На письме стоит дата — 10 января, однако семья мужчины утверждает, что получила письмо только в мае.

После этого домой к Константиновым прибыли сотрудники военного следственного управления и письмо изъяли — но других комментариев о судьбе мужчины не дали. Семья Александра Константинова продолжает выяснять его судьбу.

До этого священник из Тобольска и отец 11 детей погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее главный священник СВО рассказал, как вернуться с фронта живым.

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