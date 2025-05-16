Многодетный отец и священник погиб в зоне СВО, спасая раненого бойца

Священник из Тобольска Сергий Вайда погиб в зоне СВО, спасая раненого солдата

Священник из Тобольска и отец 11 детей погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Тобольской митрополии.

Иерей Сергий Вайда погиб 7 мая, спасая раненого бойца. На СВО священнослужитель был начальником батальона инженерных войск.

«Отпевание состоится по иерейскому чину. Остались жена, одиннадцать детей», — говорится в сообщении митрополии.

Минобороны России информацию о гибели священника пока не комментировало.

12 мая сообщалось, что в зоне СВО погиб военный священник иерей Антоний Савченко. Причиной смерти 32-летнего клирика стали ранения, полученные в результате удара РСЗО HIMARS, осуществленного украинской армией.

В начале марта стало известно о гибели иеромонаха Константина, который три года провел в зоне СВО. Священнослужитель с позывным «Тверь» служил в Добровольческом штурмовом отряде имени святого князя Александра Невского.

Ранее главный священник СВО рассказал, как вернуться с фронта живым.