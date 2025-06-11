На Украине будут привлекать добровольцев для отражения атак дронов

Украинский кабмин запустил проект, привлекающий добровольцев к работе в противовоздушной обороне. Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кабмин запускает проект, который привлекает добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) к противовоздушной обороне. Это делается для усиления защиты от дронов», — написал он.

В таких общинах могут участвовать люди, не подлежащие мобилизации, и те, кто имеет сертификат для работы с БПЛА.

Участники групп будут сопровождать и сбивать воздушные объекты, а также самостоятельно запускать беспилотники, уточнил Гончаренко. За участие работе ПВО украинцам обещают до 100 тысяч гривен в месяц (примерно до 189 тыс. рублей).

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