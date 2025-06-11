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На Украине будут привлекать добровольцев для отражения атак дронов

Нардеп Гончаренко: добровольческие формирования будут сбивать российские дроны
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Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM

Украинский кабмин запустил проект, привлекающий добровольцев к работе в противовоздушной обороне. Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кабмин запускает проект, который привлекает добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) к противовоздушной обороне. Это делается для усиления защиты от дронов», — написал он.

В таких общинах могут участвовать люди, не подлежащие мобилизации, и те, кто имеет сертификат для работы с БПЛА.

Участники групп будут сопровождать и сбивать воздушные объекты, а также самостоятельно запускать беспилотники, уточнил Гончаренко. За участие работе ПВО украинцам обещают до 100 тысяч гривен в месяц (примерно до 189 тыс. рублей).

Недавно российское конструкторское бюро «Стратим» начало производство разведывательного дрона «Воробей» с функцией искусственного интеллекта, способного самостоятельно распознавать цели.

7 июня сообщалось, что российские специалисты группировки войск «Север» перехватили в Сумской области новый тип украинского FPV-дрона с системой интеллектуального наведения.

Ранее российский дрон заснял момент ликвидации бойца ВСУ в окрестностях Дзержинска.

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