Российская армия развила наступление в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и развивают наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Отмечается, что в результате активных действий широким фронтом российская армия нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко (ДНР), Гуляйполе и Малиновка (Запорожская область).

ВСУ потеряли более 225-ти бойцов, пять автомобилей, боевую бронированную машину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве сообщили, что группировка войск «Центр» также продвигается вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады достигли западной границы ДНР и совместно с штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

9 июня военный эксперт Андрей Марочко объяснил значимость продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область. Он подчеркнул, что это имеет важное военно-политическое и стратегическое значение. В этом районе необходимо создать буферную зону для защиты границ РФ на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР.

По словам Марочко, буферная зона будет располагаться на такой глубине украинской обороны, чтобы минимизировать обстрелы территории ДНР со стороны украинских войск.

Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль участок границы ДНР у Редкодуб.