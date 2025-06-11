Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль 1,3 км границы ДНР у Редкодуба

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военные взяли под огневой контроль участок административной границы ДНР у населенного пункта Редкодуб.

«В ходе ... продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км», — поделился эксперт.

Накануне Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград. Как пояснил источник ТАСС, в результате логистика украинских войск в Красноармейске была нарушена.

Марочко ранее объяснил значимость продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область. Он подчеркнул, что это имеет важное военно-политическое и стратегическое значение. В этом районе необходимо создать буферную зону для защиты границ РФ на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР.

По словам Марочко, буферная зона будет располагаться на такой глубине украинской обороны, чтобы минимизировать обстрелы территории ДНР со стороны украинских войск.

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения.