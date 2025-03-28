Украина выделила $2 млн на фортификации в Запорожье

Правительство Украины выделило 83,3 млн гривен (около $2 млн) из резервного фонда на строительство оборонительных рубежей в подконтрольной ВСУ (Вооруженным силам Украины) части Запорожской области. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Средства предназначены для завершения возведения военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

«Этот шаг направлен на укрепление обороноспособности государства. Выделенные средства позволят оборудовать оборонительные рубежи и усилить защиту стратегически важных участков», — подчеркнул Мельничук.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области. Зеленский считает, что в настоящее время идет накопление российскими военными ресурсов. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года. Политик объяснил этим утверждением операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее ВСУ начали использовать российские укрепления в Курской области.