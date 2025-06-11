В Ростовской области заявили об отражении атаки украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Чертковским районом Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что другая информация о произошедшем еще уточняется.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. БПЛА самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня.

В Воронежской области сбили 16 беспилотников. Еще восемь летательных аппаратов перехватили в Курской области, пять — в Тамбовской области, два — в Ростовской области, один — над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Республики Крым.

Как писал Telegram-канал Mash, в Тамбовской области дроны ВСУ пытались атаковать пороховой завод. Предприятие находится в Котовске.

Ранее в Ленинградской области отразили атаку украинских беспилотников.