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Самолет ВВС Южной Кореи получил повреждения в ходе учений на Аляске

Истребитель ВВС Южной Кореи был поврежден во время учений Red Flag Alaska в США
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The Defence Ministry/Reuters

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи был поврежден во время многонациональных совместных учений Red Flag Alaska в США, пострадавших среди пилотов нет. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

«Сегодня (11 июня) около 9.02 (3.02 по мск) по корейскому времени на авиабазе ВВС США Айелсон во время разбега при взлете произошло экстренное катапультирование экипажа одного истребителя KF-16 ВВС Республики Корея, участвующего в учениях «Red Flag Alaska», — заявили военные.

Сообщается, что во время полета на борту двухместного истребителя находились оба пилота, они успешно катапультировались. В настоящий момент летчики доставлены в ближайшую больницу. По данным корейского агентство Ренхап, информации об уровне повреждений самолета нет, но, предположительно, на борту возник пожар.

Кроме того, в заявлении говорится, что выяснением обстоятельств происшествия ВВС Республики Корея будут заниматься в тесном сотрудничестве с американской стороной.

9 июня легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. По данным береговой охраны США, на борту находились шесть человек.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.

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