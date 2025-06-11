ВСУ сменили тактику на Сумском направлении

Оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Уфа» рассказал РИА Новости, что ВСУ сменили тактику штурма в Сумской области.

По словам российского военного, украинские войска используют дроны-камикадзе и ударные самолеты, чтобы помешать ВС РФ вести наступление на Сумскую область.

«Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами-камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве», — поделился «Уфа».

Он пояснил, что ВС РФ перехватывают видеосигнал украинских дронов, затем маневрируют и ведут борт по безопасному маршруту.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжили наступление на территории Сумской области.

По данным канала, российские войска уже вошли на территорию населенного пункта Яблоновка, где ведутся бои. До города Сумы ВС России осталось пройти около 20 километров, отметили журналисты.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.