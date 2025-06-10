На территории школы в Курске обнаружили обломки беспилотника

Фрагменты сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории школы в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров.

По его словам, обломки дрона обнаружили на стадионе школы №59.

«Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что летний пришкольный лагерь продолжает работать в штатном режиме.

10 июня пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА самолетного типа. Их ликвидировали в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня.

Больше всего беспилотников — 46 — нейтрализовали в Брянской области. Еще 20 дронов сбили в Белгородской области, по девять — в Республике Крым и Воронежской области, по четыре — в Калужской области и Республике Татарстан. В столичном регионе уничтожили три летательных аппарата, в Орловской и Курской областях — по два. Кроме того, два БПЛА перехватили в Ленинградской области и один — в Смоленской области.

Ранее украинский дрон атаковал пассажирские автобусы в Курской области.