Губернатор Гусев рассказал о ситуации в Воронежской области после атаки БПЛА

Минувшей ночью дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и повреждений объектов не выявлено. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в ночь на 11 июня сбили 32 украинских дрона над территорией России, из них 16 — над Воронежской областью.

Также накануне системы ПВО сбили несколько беспилотников над рядом муниципалитетов Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.