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Кавалер четырех орденов Мужества признал вину в мошенничестве с оформлением ранений

«Ъ»: подполковник Фролов признался в махинациях с оформлением ранений
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Потицкий Алексей/ТАСС

Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества Константин Фролов заключил досудебное соглашение по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Фролов и экс-командир 83-й десантной бригады, полковник Артем Городилов обвиняются в махинациях с оформлением фиктивных ранений в зоне специальной военной операции (СВО). Они были задержаны в 2024 году.

Журналисты отметили, что защита подполковника обжалует решение суда о продлении ареста военного. Для утверждения решения адвокаты ссылаются на репутацию Фролова, его сотрудничество со следствием и санкции, которые не позволят обвиняемому выехать за границу.

«Иные меры пресечения не смогут обеспечить надлежащего поведения», — говорится в решении суда, отказавшего в освобождении фигурантов.

В апреле суд признал экс-генерала Ивана Попова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. На вердикт он отреагировал улыбкой и стихотворением. Попов несколько раз просил отправить его в зону СВО, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Второго фигуранта этого дела — бизнесмена Моисеевa — также осудили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новосибирске арестовали главу «Росэкспресса» по делу о закупках для СВО.

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