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В Новосибирске арестовали главу «Росэкспресса» по делу о закупках для СВО

Обвиняемого в мошенничестве главу «Росэкспресса» арестовали в Новосибирске
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Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK

В Новосибирске по делу о махинациях при закупках для зоны специальной военной операции арестовали директора компании «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Центральный районный суд постановил заключить Смирнова под стражу на два месяца — до 12 июля. Его обвиняют по статье о крупном мошенничестве.

Согласно открытым источникам, компания «Росэкспресс» активно участвовала в обеспечении СВО. В частности, в октябре прошлого года вместе с Минпромторгом она закупила партию мотоциклов повышенной проходимости для отправки в зону боевых действий.

Незадолго до этого суд арестовал министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Следствие считает, что чиновник сократил объемы поставок по госконтракту, что могло нанести государству ущерб в 95 млн рублей.Сам Гончаров вину отрицает.

Ранее в Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора.

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