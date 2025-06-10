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В российском регионе отреагировали на сообщения об «облавах» военкомов

Подполковник Омаргаджиев опроверг сообщения об облавах на призывников в Дагестане
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Глава отдела подготовки и призыва Военного комиссариата Дагестана подполковник Гусен Омаргаджиев в беседе с изданием «Подъем» опроверг сообщения об «облавах» на мужчин призывного возраста, которые якобы проводятся в республике.

По его словам, в регионе повестки вручают только тем гражданам, которые подлежат призыву, а также тем, кто находится в розыске в связи с уклонением от призыва на военную службу и разыскиваются органами внутренних дел в связи с запросами военных комиссариатов.

«Информация об «облавах», распространяемая иноагентами, не соответствует действительности», — сказал Омаргаджиев.

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного забрали в армию — он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Актер заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии России. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Позже СМИ сообщали, что Калюжный якобы будет проходить службу в элитных войсках и доволен этим. По данным инсайдеров, актера распределили в Семеновский полк, занимающийся охраной стратегических военных объектов в Москве.

Ранее Путин освободил от призыва добровольцев, воевавших более полугода.

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