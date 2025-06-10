ВДВ получили новый укороченный вариант автомата «Калашникова» АК-12К

Воздушно-десантные войска получили новую укороченную версию автомата АК-12К. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в штурмовых подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, которые находятся в зоне военной операции, успешно проходят проверку новые автоматы АК-12К.

Опыт применения предыдущей версии АК-12, отметили в Минобороны, показал, что для штурмовых подразделений габариты оружия являются основным требованием. С учетом этого и была создана новая укороченная версия автомата.

АК-12К образца 2024 года соответствует всем требованиям ВДВ и удобен для применения в условиях города и траншей, ведения боя на коротких дистанциях, а также для разведывательных групп, добавили в министерстве.

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