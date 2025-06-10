Российский профессор Молодяков объяснил, кто защищает Японию до сих пор

Профессор Молодяков напомнил, что США до сих пор защищают Японию

Соединенные Штаты до сих пор защищают Японию — это ключевой вектор внешней политики Токио. Об этом в интервью »Ленте.ру» доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио) Василий Молодяков.

«Политически — об экономике судить не берусь — Япония строго следует в фарватере США, что устраивает большинство ее политической и деловой элиты <...> Когда я научил японских знакомых выражению «вашингтонский обком» и объяснил нюансы его смысла, они очень веселились и потом его часто повторяли», — сыронизировал Молодяков.

Так он прокомментировал тот факт, что американские войска в любом случае будут присутствовать на Дальнем Востоке. При этом Молодяков подчеркнул, что такие тесные связи с Вашингтоном неизбежно втянут Японию в конфликт с Китаем вокруг Тайваня.

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