В Японии произошел взрыв на базе ВВС США

Kyodo: в Японии несколько военных пострадало во время взрыва на базе ВВС США

На американской авиабазе Кадэна на острове Окинава произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился на объекте, находящемся под контролем Сил самообороны Японии. Там хранят неразорвавшиеся боеприпасы, извлеченные ранее.

Минобороны пояснило, что взрыв случился, когда бойцы готовились к операции по обезвреживанию бомб.

По информации Kyodo, пострадало несколько японских военнослужащих. Все они находятся в сознании, уточняется в сообщениях.

Местные власти отметили, что распоряжения об эвакуации жителей близлежащих районов не поступало.

На Окинаве расположена большая часть военных объектов США в Японии, отметило агентство.

До этого США закрыли две военные базы в Сирии. Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщала, что около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели.

Ранее стало известно, что США собираются реорганизовать свои военные базы.