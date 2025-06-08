На Украине заявили, что Зеленский больше не считается с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский своим отказом принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал, что больше не считается с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью RT.

Украинский парламентарий пояснил, что Киев отказался забирать тела своих солдат по трем причинам: нежелание тратить $2,2 млрд на компенсации их семьям, а также отказ Трампа от давления на украинские власти и медийный эффект. Политик отметил, что, судя по последним обменам, Киев теряет в 15 раз больше солдат, чем РФ.

«Сегодняшний демарш может стать знаком, что Зеленский выходит из переговоров, поскольку, с одной стороны, он полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться, а с другой — сделал окончательную ставку на глобалистов», — сказал Царев.

По мнению депутата, Трампу в настоящее время предстоит решить, что делать с Зеленским: или вводить санкции против его окружения, или просто принять все, что вытворяет украинский лидер. Царев указал, что в этом случае американский лидер признает, что остановить конфликт не в его силах.

Российская делегация привезла в пункт обмена первую партию из 1,2 тыс. идентифицированных тел ВСУ и список из 640 военнопленных, однако представители Киева на место не явились. Генерал Александр Зорин подтвердил, что обмен и прием тел перенесены Киевом «на неопределенный срок». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия украинской стороны «редким цинизмом» и «наплевательским отношением» к своим. Позже на Украине заявили, что обмен тел и военнопленных состоится на «следующей неделе». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп задумался о сокращении помощи Киеву.