Стрельба солдата по домам в Судже попала на видео

Стрельбу солдата из гранатомета по домам в Судже сняли на видео

Стрельбу российского солдата из гранатомета по домам в Судже сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Воевода Вещает».

На видео военнослужащий с шевронами военной комендатуры и флагами Ингушетии и Палестины на кепке, подготавливает одноразовый ручной гранатомет и производит выстрел в сторону жилых домов. На кадрах, рядом с местом, куда попала граната, виден также купол церкви.

Уточняется, что видео было снято спустя несколько дней после освобождения Суджи.

Автор канала, комментируя происходящее на видео, сравнил действия солдата с поступком певца Акима Апачева, который оставил матерные надписи на домах.

До этого ситуацию прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который рассказал, что стрелявший из гранатомета по домам и храму в Судже младший сержант 158-й военной комендатуры погиб в дорожно-транспортном происшествии несколько дней назад.

Ранее генерал Апти Алаудинов отреагировал на инцидент с бойцом, стрелявшим по храму в Судже.