Алаудинов отреагировал на инцидент с бойцом, стрелявшим по храму в Судже

Алаудинов выразил надежду, что стрелявшего по храму в Судже передадут «Ахмату»

Солдата, открывшего огонь в сторону храма в Судже Курской области, следует передать в спецназ «Ахмат», где его направят на передовую, заявил в своем Telegram-канале командир подразделения Апты Алаудинов.

«Когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ «Ахмат», я найду для них [место] на передовой позиции», — пообещал военный.

По его мнению, после этого у бойцов пропадет желание стрелять по пустым домам. Он также подчеркнул, что в Судже нет представителей «Ахмата», так как они работают на других участках фронта.

Накануне в сеть попали кадры, на которых видно, как военный в российской форме стреляет по гражданским объектам в Судже. При стрельбе мужчина едва не попал в храм, при этом от снарядов пострадали жилые здания.

Ситуацию прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который рассказал, что стрелявший из гранатомета по домам и храму в Судже младший сержант военной комендатуры погиб в ДТП.

Ранее стало известно, во что ВСУ превратили церкви во время оккупации Курской области.