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Стало известно, откуда ГУР Украины набирает боевиков в Африке

Глава СОМБ Иванов заявил, что ГУР готовит боевиков в Мали, Судане и Буркина-Фасо
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forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главное управление разведки (ГУР) Украины организовало подготовку боевиков в Мали, Судане и Буркина-Фасо для организации терактов и других атак на правительственные войска этих стран. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Подтвержденное присутствие украинских боевиков и инструкторов сейчас зафиксировано в трех зонах с высокой активностью: в Мали, Буркина-Фасо и в Судане. В Мали речь идет о регионах Куликоро, Мопти, Лере — это зоны, где украинские инструкторы тесно взаимодействуют с террористами из группировки JNIM», — сообщил Иванов.

Он добавил, что JNIM связана с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация запрещена в России). По словам главы СОМБ, также оперативники ГУР Украины замечены в Судане — совместно с колумбийскими наемниками, они помогают повстанцам из Сил быстрого реагирования.

Иванов пояснил, что кроме поддержки и обучения, ГУР также поставляет террористическим группировкам боевую технику — в том числе ту, которая поставляется на Украину из западных стран.

До этого сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр заявил, что Украина предоставляет террористам в Судане беспилотники и помогает боевикам наносить удары по объектам инфраструктуры государства.

Ранее глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством.

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