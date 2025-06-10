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Украинский пленный оценил действия бойцов из КНДР в Курской области

Пленный Бровко оценил военных из КНДР словами «действовали очень быстро»
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РИА Новости

Военнослужащие КНДР, которые помогали ВС РФ освобождать Курскую область, действовали быстро и четко. Об этом заявил украинский пленный Виталий Бровко в разговоре с ТАСС.

«Успели только с командиром связаться, за нами должна была «птичка» (беспилотник) наблюдать, сказал, что все хорошо. Буквально через секунд 30 нас уже взяли в плен», — рассказал он.

Бровко рассказал, что попал в плен уже на четвертый день своего нахождения на территории Курской области. Он добавил, что когда на украинские позиции стали выдвигаться штурмовики, по солдатам ВСУ стала бить их же артиллерия. Пленный предположил, что украинские военные выступали в роли приманки для корейских солдат.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Путин оценил роль военных КНДР в операциях по освобождению Курской области.

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