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ВСУ признали повреждения в результате удара по военному аэродрому

Представитель ВСУ Игнат: по военному аэродрому на Украине был нанесен удар
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по одному из военных аэродромов в республике был нанесен удар. Об этом военный сказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, на аэродроме есть некоторые повреждения, повреждена некоторая инфраструктура.

Игнат также признал, что российские войска не в первый раз наносят удары по украинским военным аэродромам.

В министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации украинских войск в районе города Дубно Ровенской области. В ведомстве отметили, что данный удар является одним из ответов на совершенные ВСУ террористические атаки по российским военным аэродромам.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что утром 9 июня ВС РФ нанесли самый массированный с начала спецоперации удар по Ровенской области, который мог стать частью плана возмездия за украинские удары на российские военные аэродромы.

Ранее Володин заявил, что Зеленский несет личную ответственность за теракты в России.

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