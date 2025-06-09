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Хинштейн рассказал о судьбе российского военного, стрелявшего по домам в Судже

Хинштейн: стрелявший из гранатомета по домам в Судже боец ВС РФ погиб в ДТП
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Станислав Красильников/РИА Новости

Стрелявший из гранатомета по домам в Судже младший сержант военной комендатуры в Судже погиб в ДТП. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отвечая на запрос администраторов Telegram-канала «Воевода вещает», разместивших в соцсетях видео со стрельбой, Хинштейн пояснил, что по факту инцидента уже была проведена проверка

«На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — написал врио губернатора.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как военный в российской форме стреляет по гражданским объектам в Судже. При стрельбе мужчина едва не попал в храм, при этом от снарядов пострадали жилые здания.

До этого Хинштейн сообщил о создании патрулей для борьбы с мародерами в Курской области. Патрули будут следить за обстановкой в Большесолдатском, Глушковском и Кореневском районах, рассказал врио губернатора. Они будут работать и в ночное время.

Ранее в Судже мародерствующие бойцы ВСУ сняли себя на видео.

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