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Украинский беспилотник сбит над Ленинградской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью
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Силы противовоздушной обороны российской армии уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«10 июня около 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

До этого пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и республике Крым — по девять, в республике Татарстан и Калужской области — по четыре.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА на автомобили пострадали две женщины.

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