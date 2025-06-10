Украинский беспилотник сбит над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны российской армии уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«10 июня около 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

До этого пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и республике Крым — по девять, в республике Татарстан и Калужской области — по четыре.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА на автомобили пострадали две женщины.