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Солдаты-мародеры ВСУ сняли на видео свою «добычу» в Судже

В Судже мародерствующие солдаты ВСУ сняли себя на видео

В городе Судже Курской области мародерствующие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли себя на видео. Ролик с «добычей» из местного магазина опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Боевики ВСУ мародерят в Судже, грабят супермаркет и радостно публикуют видео», — подписали публикацию военкоры.

На предоставленных кадрах украинские солдаты с тележками идут между торговых рядов супермаркета. Один из бойцов показал содержимое своей тележки: в ней лежали несколько упаковок сока, газированная вода и разные снеки.

До этого сообщалось, что власти Курской области распорядились усилить патрули из-за мародерства украинских военнослужащих. Военкор Евгений Лисицын заявил, что солдаты ВСУ также заходят в частные дома и выносят из них все, что считают нужным.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

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