Пленный ВСУ передал ВС РФ координаты для бомбового удара по своим командирам

ТАСС: пленный из ВСУ попросил о бомбовом ударе по своим командирам

Украинский пленный Анатолий Стягайло сообщил, что передал российским военнослужащим координаты позиции 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для бомбового удара, передает ТАСС.

Стягайло сдался на Сумском направлении военным группировки войск «Север».

По словам пленного, он добровольно передал информацию, которую знал, силам РФ.

«Я попросил, чтобы нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки [Сумской области]», — уточнил Стягайло.

Бойца мобилизовали в ВСУ в марте 2022 года в Одесскую академию сухопутных войск. Пленный служил в рембате по ремонту военной техники.

До этого Стягайло сообщил, что иностранных наемников из Японии и Колумбии перебросили на Сумское направление. Позже они случайно вышли на российские позиции и были уничтожены в бою.

Ранее Зеленский раскрыл детали обмена пленными с Россией.