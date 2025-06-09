Российский штурмовик пережил прямое попадание FPV-дрона

Штурмовик Вооруженных сил России на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пережил прямое попадание FPV-беспилотника, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео с происшествием опубликовано в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad.

На кадрах видно, как к российскому бойцу на открытой местности приближается беспилотный летательный аппарат. В следующую секунду он атакует военнослужащего, возникает огневая вспышка, из-за взрыва штурмовик падает на землю. Но затем россиянин поднимается из клубов дыма, отряхивается и продолжает свой путь.

До этого на кадры попало, как российские военнослужащие перехватили украинский FPV-дрон с оптоволоконным управлением, устроив засаду и обесточив его кабель. На кадрах видно, как двое бойцов, укрывшись в лесу, пропускают мимо себя летящий беспилотник, а потом находят проложенный кабель и отрезают его ножницами.

Ранее российский ефрейтор отвлек дрон ВСУ на себя, чтобы дать спастись раненым сослуживцам.