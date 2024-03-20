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Дрон заснял расправу бойца ВСУ над своим раненым сослуживцем

Российский дрон уничтожил бойца ВСУ, который выстрелил в раненого сослуживца

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Shutterstock

Российский беспилотник заснял, как военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил своего тяжелораненого сослуживца. Об этом рассказал блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных блогером, видно, как украинские военные были около двух подбитых танков Leopard. Один солдат не мог двигаться из-за ранения, пояснил Федоров, поэтому сослуживец выстрелил в него. Однако самого бойца после этого поразил FPV-дрон.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Чобан рассказывал, что в украинскую армию набирают большое количество пожилых и больных мужчин. По словам солдата, он проходил подготовку в Киевской области в районе Белой Церкви. Он отметил, что до отправки на передовую у него не было строевой подготовки. По словам Чобана, солдаты только «постреляли пару раз из автоматов по мишеням».

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявлял, что в районе Волчанска российские войска уничтожили базу наемников, которых готовили для совершения терактов в Белгородской области.

Также он сообщал, что ВС РФ нанесли комбинированные удары по украинскими складам с оружием на Купянском направлении.

Ранее стало известно о прибытии в Харьков говорящих по-польски солдат.

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