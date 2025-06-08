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Российские военные уничтожили цех по производству БПЛА на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по учебному центру операторов БПЛА на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска поразили цех, где производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), места их хранения, а также учебный центр операторов дронов на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, целями атаки стали склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 139 районах.

Удары наносились с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии.

Сегодня в оборонном ведомстве сообщили, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике (ДНР). Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населённых пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.

По словам командира штурмового отряда с позывным «Искандер», что ВСУ деморализованы из-за быстрого продвижения российских войск в ДНР.

Ранее российские FPV-дроны уничтожили бронемашину MaxxPro в зоне СВО.

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