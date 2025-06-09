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СМИ узнали, сколько ВСУ платили наемникам за нападение на Курскую область

ТАСС: наемница ВСУ из Дании получила $7 тысяч за нападение на Курскую область
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Alastair Grant/AP

Наемница Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Дании Аннабель Йоргенсен, которая обвиняется в участии в нападении на Курскую область, получила за службу не менее $7 тысяч (более 550 тысяч рублей). Об этом передает ТАСС из зала суда.

Уточняется, что Йоргенсен добровольно вступила в батальон «Арей» и принимала участие в боевых действиях против российских военных с 1 мая по 30 ноября 2024 года.

Согласно контракту, ежемесячное вознаграждение наемницы составляло не менее $1 тысячи. В общей сложности ВСУ заплатили ей не менее $7 тысяч. После прохождения военной подготовки ей выдали автомат Калашникова и боеприпасы к нему. Сначала датчанка сражалась на территории Украины, а затем была направлена в Курскую область.

По данным агентства, 9 июня 2-й Западный окружной военный суд начал заочное рассмотрение уголовного дела наемницы. Судебный процесс частично проходил в закрытом формате из-за наличия информации, являющейся государственной тайной. Прения и оглашение приговора пройдут в открытом режиме.

До этого наемник ВСУ из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах украинской армии. В интервью он заявил, что украинцы относятся к иностранцам как к «пушечному мясу».

Поначалу Эстевез получал €3-3,5 тысячи в месяц. Однако по мере развития конфликта зарплаты наемников начали уменьшаться. Испанец признался, что позже он получал уже €1,5 тысячи, остальная половина выплачивалась за нахождение в опасной зоне.

Ранее гвардеец-разведчик рассказал о хитрости наемников ВСУ в зоне СВО.

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