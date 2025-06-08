Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, маскируются под мирных жителей. Об этом рассказал ТАСС гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Снаряд».

«Они, получается, переодеваются в гражданскую одежду. И по ним не скажешь, что это военные», — поделился российский боец.

По его словам, за счет этой хитрости наемники ВСУ сливаются с гражданским населением, из-за чего их становится сложнее обнаружить.

«Снаряд» уточнил, что на указанном участке фронта на стороне ВСУ замечены иностранные наемники из Польши, стран Латинской Америки и целого ряда других государств.

До этого наемник ВСУ из Финляндии с позывным «Пекка» заявил, что не советует своим соотечественникам ехать в зону боевых действий на Украине. По его словам, участие в конфликте может обернуться трагедией: воюющие на стороне ВСУ люди рискуют своей жизнью и будущим.

«Пекка» подчеркнул, что даже у профессиональных военных шансы выжить на фронте невысоки. Он отметил, что многие, кто принял участие в первом бою, вскоре возвращаются домой.

Ранее испанский наемник заявил, что ВСУ относятся к иностранцам как к «пушечному мясу».